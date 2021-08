Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Journée en mer avec la Sainte Jeanne Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Côtes d’Armor Erquy Embarquez sur le vieux gréement la “Sainte-Jeanne” depuis le port d’Erquy jusqu’à Fort La Latte en passant devant le Cap Fréhel.

Prévoir son pique-nique et son goûter. Etre bien chaussés et bien couverts. Sur réservation, payant. À partir de 6 ans. 18 places disponibles. dernière mise à jour : 2021-08-06 par Office de tourisme d’Erquy

