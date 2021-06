Caen Caen Caen, Calvados Journée en forêt à vélo Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Journée en forêt à vélo Caen, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Caen. Journée en forêt à vélo 2021-07-22 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-22 17:30:00 17:30:00 Hôtel de ville Esplanade Jean-Marie-Louvel

Caen Calvados Dans le cadre de » Vivre ma ville à Vélo-à pied « , partez en balade à vélo en forêt pour une journée détente au milieu des arbres .

Trajet vers la forêt de Grimbosq par la voie verte et jeu d’orientation dans la forêt.Rdv à l’Hôtel de ville à 9h15Prévoir un vélo adapté et en bon état, un pique-nique pour le midi et des vêtements adaptés aux conditions météorologiquesInscriptions obligatoires au 02 31 30 45 01 ou 06 13 37 29 56 (jauge limitée)

lieuville 49.18118#-0.37277