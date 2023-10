Journée en famille : les petites bêtes du musée rencontrent les créatures de Joann Sfar musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 12 novembre 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit sous condition

De nombreuses activités gratuites à réserver sur place.

Le conte musical en famille à 16h dans l’auditorium est payant (15 € / 10 € (réduit) / 8 € (moins de 12 ans ) et sur réservation

Des petites bêtes se cachent derrière les vitrines du musée… et de drôles de créatures peuplent l’exposition « Joann Sfar. La vie dessinée » !

Tout une journée d’activités au musée

Venez les découvrir en famille au cours de visites pour les tout-petits, d’ateliers pour les plus grands, de contes insolites et de visites déguisées !

En clôture de cette journée, rendez-vous à l’auditorium pour découvrir Le Chat du rabbin en concert pour petits et grands.

Conte musical en famille : Le Chat du Rabbin

D’après la bande dessinée de Joann Sfar (Dargaud, 2021)

À partir de 7 ans

Le chat du rabbin n’est pas un chat comme les autres. Non seulement il est doué d’un esprit critique décapant dans cette Algérie du début du XXe siècle, mais en plus il parle depuis qu’il a dévoré le perroquet de son maître. Le voilà plus décidé que jamais à utiliser son savoir et sa verve pour mieux faire vaciller les hommes dans leurs certitudes… et susciter l’admiration de sa très chère maîtresse Zlabya, la fille du rabbin.

Une adaptation réjouissante qui invite les enfants à découvrir à travers les aventures de cet incroyable félin, la bande dessinée de Joann Sfar.

musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/conte-musical-en-famille-le-chat-du-rabbin-1179 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2319948472560400252

© Joann Sfar/Dargaud Le Chat du Rabbin