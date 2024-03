Journée en Famille : Chasse au trésor, marché artisanal et gourmand, chasse aux œufs des petits, musique … A l’asso des Bartas Saint-Nazaire-de-Ladarez, dimanche 14 avril 2024.

Journée en Famille : Chasse au trésor, marché artisanal et gourmand, chasse aux œufs des petits, musique … Journée familiale tout en détente ;-) Chasse au trésor, marché artisanal et gourmand, repas midi et goûter, chasse aux œufs des petits, musique Dimanche 14 avril, 10h00 A l’asso des Bartas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Une journée en forêt, en famille avec multiples activitées!

et voici le programme:

ouverture des portes de 10h à 18h avec:

– 10h/16h Marché artisanal et gourmand

– 11h Chasse aux oeufs pour les tout-petits

– 12h/14h Repas convivial avec le menu à:

6€ pour les enfants

12€ pour les adultes

(afin de gérer au mieux votre venue, la réservation au repas serait préférable au 0787097919 ou via la page)

– Repas en musique, chant, guitare, handpan….

– 14h Chasse aux trésors avec énigmes, jeux, balade…… entrez dans le monde des Annunaki, des Bartassiens et des gardiens des trésors ……

– 14h/18h stand sucré pour une pause douceur

– 16h30 concert privé avec………. Surprise!

– 10h/18h Café Associatif de produits locaux à prix associatif !

-18h fermeture du site avec pleins d histoire en tête, de sourires partagés et d’une détente assurée…..!

À l’asso des Bartas est un café associatif ou pour profiter du lieu et événements,

l’adhésion reste obligatoire, mais rassurez vous elle est à prix libre et conscient et valable pour l année !

Sur site , pas de CB accepté, uniquement chèque et espèce, merci de votre compréhension.

Si tu est créateur artisant ou artiste, et que la journée te donne envie, contacte nous via la page ou au 0787097919.

Et si tu te sens une âme de bénévole, il y a toujours de la place pour les motivés, contacte nous au 0670997148 ou via la page.

En espérant vous voir nombreux et en famille, on se retrouve

le dimanche 14 avril de 10h à 18h!!!!

A l’asso des Bartas Saint Nazaire de Ladarez Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie 0787097919 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552580819340 Route départementale 136 entre causses et Veyran et Lentheric

