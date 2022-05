JOURNEE EN ANGLETERRE Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

JOURNEE EN ANGLETERRE Wimereux, 31 mai 2022, Wimereux. JOURNEE EN ANGLETERRE place albert 1er Wimereux

2022-05-31 – 2022-05-31

place albert 1er Wimereux Pas-de-Calais Wimereux Le mardi 31 mai, l’association vous propose une journée à Margate Kent en Angleterre. Tarif: 27e par personne.

Le départ se fera à la mairie de Wimereux à 8h avec un retour à 20h30 à la mairie de Wimereux. Pour plus d’informations, appeler le: 03.21.83.09.73. Le passeport est obligatoire. +33 3 21 83 09 73 Le mardi 31 mai, l’association vous propose une journée à Margate Kent en Angleterre. Tarif: 27e par personne.

Le départ se fera à la mairie de Wimereux à 8h avec un retour à 20h30 à la mairie de Wimereux. Pour plus d’informations, appeler le: 03.21.83.09.73. Le passeport est obligatoire. place albert 1er Wimereux

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Wimereux Autres Lieu Wimereux Adresse place albert 1er Ville Wimereux lieuville place albert 1er Wimereux

Wimereux Wimereux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimereux/

JOURNEE EN ANGLETERRE Wimereux 2022-05-31 was last modified: by JOURNEE EN ANGLETERRE Wimereux Wimereux 31 mai 2022

Wimereux