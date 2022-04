Journée emploi – Mercredi 27 avril Salle des fêtes Saint-Alban Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle des fêtes, le mercredi 27 avril à 09:00

Depuis plus de 20 ans, le CBE Nord 31 organise chaque année un Forum afin de réunir sur une journée les acteurs de l’emploi et de la formation, les entreprises et les publics en recherche d’emploi. Cette année, le CBE Nord 31 vous donne rendez-vous à Saint-Alban ! Le forum emploi formation 2022 se tiendra le mercredi 27 avril de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes de Saint-Alban. Tous les secteurs d’activité seront représentés par des entreprises implantées sur le territoire proposant des offres d’emploi locales. De nombreux partenaires seront également présents pour vous apporter une information fiable en matière d’emploi, de formation et d’orientation. Le forum est ouvert à tous, que vous soyez étudiant en recherche d’un job d’été, demandeur d’emploi, en reconversion ou encore en recherche de projet. **CBE Nord 31** Téléphone : 05 62 75 38 37 E-mail : [[cbe.nord31@orange.fr](cbe.nord31@orange.fr)](cbe.nord31@orange.fr)

Salle des fêtes 1 Place du 19 Mars 1962, 31140 Saint-Alban

