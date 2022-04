Journée embellissement La Barque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Journée embellissement La Barque, 12 mai 2022, Naintré. Journée embellissement

La Barque, le jeudi 12 mai à 09:00

Une fois par mois – de 9h00 à 15h00

gratuit – sur inscription

Dévoilez vos talents de bricolage et de jardinage. Chacun peut venir échanger ses compétences afin d’entretenir et d’embellir notre maison et son jardin. La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré Vienne

2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T15:00:00

