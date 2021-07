Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Journée Égypte – Les Journées Amusées Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

Journée Égypte – Les Journées Amusées Parc de Wesserling – Ecomusée textile, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Husseren-Wesserling. Journée Égypte – Les Journées Amusées

Parc de Wesserling – Ecomusée textile, le vendredi 23 juillet à 14:00

Le Parc de Wesserling vous propose plusieurs animations tout au long de l’été en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace, les Journées Amusées. Ces animations sont accessibles gratuitement sur inscription (nombre limité) pour les visiteurs munis d’un billet pour le Parc de Wesserling. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Atelier cuisine ouvert à tout le monde. Venez découvrir et cuisiner des plats typiques Égyptiens dans les Jardins d’une reine d’Égypte au Parc de Wesserling. Cet animation est accessible gratuitement sur inscription pour les personnes munies d’un billet d’entrée pour le Parc de Wesserling. Durée : environ 2h Animation organisée en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace

Sur inscription

Cours de cuisine typique Égyptienne Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de Wesserling - Ecomusée textile Adresse Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Ville Husseren-Wesserling lieuville Parc de Wesserling - Ecomusée textile Husseren-Wesserling