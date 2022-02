Journée égalité fille garçon Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégorie d’évènement: Martigues

Médiathèque Louis Aragon, le samedi 5 mars à 14:00

* Lectures par des bibliothécaires, * mini-ciné débat * jeu pédagogique. Filles et garçon, venez jouer avec nous à des jeux sur l’égalité des droits et sur la liberté des choix pour dépasser les idées reçues. **Dès 7 ans, Inscription au 04 42 80 27 97**

Sur inscription

En présence de l’Unicef et Amnesty international . Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T16:00:00

