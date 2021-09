Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières JOURNEE ECRIRE – ITINERANCES MIGRATIONS Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

JOURNEE ECRIRE – ITINERANCES MIGRATIONS 2021-09-18 – 2021-09-19

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières Invitée d’honneur : l’écrivaine Jeanne Benameur.

La librairie-partenaire Libellis assurera une table de vente de livres, durant toute la manifestation. – Samedi et Dimanche (de 10h à 16h30), dans les salles du château de Gaujac ou dans le parc (selon le temps) : 8 ateliers d’écriture d’une journée chacun, proposés comme autant de variations autour du thème général “Migrations, itinérances”. – Samedi 18 Septembre (de 17h30 À 23h00) dans le restaurant culturel O’mazette (25 rue des Tonneliers à Fabrezan) : 17h30 / 19h00 : rencontre-lecture avec Jeanne Benameur. Lecture : Jean Costadau. 19h00 / 21h00 : repas-buffet.

Intermèdes musicaux : le duo de musique tsigane Dorothée Hibert (violon) et Gravil Borki (guitare, chant). 21h00 / 22h30 : lecture-spectacle à partir du dernier roman de Jeanne Benameur, Ceux qui partent. Voix : Christelle Lépine, Mélanie Prochasson et Antoine Chapelot.

Accompagnement au violoncelle : Julien Lagrange. contact@luciole-universite.fr +33 6 80 47 94 54 https://www.luciole-universite.fr/2019/atelier-philo-2020/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

