EUR 0 Représentation du groupe théâtre.

15h à 18h De nombreux ateliers ludiques et créatifs vous attendent : contes, spectacles, ateliers créatifs, jeux, jardinage, ateliers zéro déchet, espace petite enfance, cuisine. Représentation du groupe théâtre.

