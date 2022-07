Journée éco-responsable Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Journée éco-responsable Saint-Jean-le-Thomas, 6 juillet 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Journée éco-responsable

Parking place Pignochet Saint-Jean-le-Thomas Manche OT MSM Normandie – BIT Genêts

2022-07-06 09:30:00 – 2022-07-06 Saint-Jean-le-Thomas

Manche Saint-Jean-le-Thomas Ramassage de déchets à Saint-Jean-le-Thomas (RDV 9h30 au parking du jardin des dunes).

Pique-nique tiré du sac à dos au Bec d’Andaine à Genêts.

Traversée de la baie jusqu’à Tombelaine l’après-midi (14h30-18h).

Inscription auprès de l’accueil du magasin Décathlon Avranches, en partenariat avec Séverine Loton, Guide Naturaliste Attestée des Traversées de la Baie du Mont-Saint-Michel.

