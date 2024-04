Journée éco-paturage au Blosne – Rennes Potager des Cultures, Rennes Nantes, samedi 20 avril 2024.

Début : 2024-04-20 10:00

Fin : 2024-04-20 18:00

Les beaux jours arrivent et avec eux, l’envie de mettre le nez dehors. Ça tombe bien, les Cols Verts Rennes lancent leur programme de printemps : gratuit et ouvert à tous.

Le samedi 20 avril 2024, de 10h à 18h, l’association accueille, pour la 3eme année consécutive, des poneys sur sa micro-ferme urbaine (derrière le Triangle). Le but de cette journée est de sensibiliser à l’éco-paturage et à la place de l’animal en ville. Cette journée exceptionnelle sera aussi l’occasion de démarrer la vente de plants qui ont été bichonnés par l’équipe de l’association. De 1€ à 3€, il y en a pour tous les gouts et tous les jardiniers.

Potager des Cultures, Rennes Rue de hongrie Malakoff