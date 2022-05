Journée eco-citoyenne Varennes-Vauzelles, 22 juin 2022, Varennes-Vauzelles.

Journée eco-citoyenne Varennes-Vauzelles

2022-06-22 09:00:00 – 2022-06-22 17:00:00

Varennes-Vauzelles Nièvre

EUR La journée Éco-citoyenne a lieu le mercredi 22 juin, de 9h à 17h, place de la République.

Gratuit.

Des ateliers, des randos, des jeux, des histoires, une mini ferme et une gratiféria pour une journée sur le thème de l’écologie, de la solidarité et de la citoyenneté.

Plus d’informations sur ville-varennes-vauzelles.fr

Varennes-Vauzelles

