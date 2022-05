JOURNEE ECO-CITOYENNE Tourbes, 11 juin 2022, Tourbes.

JOURNEE ECO-CITOYENNE Tourbes

2022-06-11 08:00:00 – 2022-06-11

Tourbes Hérault Tourbes

Une journée éco-citoyenne (JEC) pour le nettoyage des bois et garrigues de Tourbes tout en se baladant et en observant la nature. Animation initiée et co-organisée par les associations “Club St Hubert”, ”La Diane de Tourbes”, ”Les amis de Tourbes”, Tourb’envie et la Municipalité.

Petite nouveauté cette année : une brigade des oiseaux avec installation de nichoirs

Se munir de gants, chapeau, bouteille d’eau et chaussures de marche

Repas offert aux participants et uniquement sur inscription : mairie@tourbes.fr (prévoir les couverts et assiettes)

Une journée Balade Nature & Découverte mais aussi journée de sensibilisation à l’écologie qui s’adresse à toutes personnes sensibles à l’amélioration et la protection de notre environnement.

Tourbes

