Journée éco citoyenne de La Bouilladisse La Bouilladisse La Bouilladisse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Bouilladisse

Journée éco citoyenne de La Bouilladisse La Bouilladisse, 21 mai 2022, La Bouilladisse. Journée éco citoyenne de La Bouilladisse La Bouilladisse

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 17:00:00

La Bouilladisse Bouches-du-Rhône La Bouilladisse Dans le cadre de la journée de la biodiversité, la ville de La Bouilladisse met en lumière des outils et des expériences que chacun peut mettre en pratique dans sa vie quotidienne pour participer à une démarche éco-citoyenne.

Cette journée s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Buvette et petite restauration sur place.

Au programme : stands, ateliers, exposition, jeux, rencontres, débats… Une journée pour partager astuces et solutions pour dépenser moins, consommer autrement et acheter localement. +33 4 42 62 97 08 http://www.ville-bouilladisse.com/ Dans le cadre de la journée de la biodiversité, la ville de La Bouilladisse met en lumière des outils et des expériences que chacun peut mettre en pratique dans sa vie quotidienne pour participer à une démarche éco-citoyenne.

Cette journée s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Buvette et petite restauration sur place.

Au programme : stands, ateliers, exposition, jeux, rencontres, débats… La Bouilladisse

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Bouilladisse Autres Lieu La Bouilladisse Adresse Ville La Bouilladisse lieuville La Bouilladisse Departement Bouches-du-Rhône

La Bouilladisse La Bouilladisse Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bouilladisse/

Journée éco citoyenne de La Bouilladisse La Bouilladisse 2022-05-21 was last modified: by Journée éco citoyenne de La Bouilladisse La Bouilladisse La Bouilladisse 21 mai 2022 Bouches-du-Rhône La Bouilladisse

La Bouilladisse Bouches-du-Rhône