Journée éco-aquatique Base nautique des Grangettes Les Grangettes, samedi 7 septembre 2024.

Journée éco-aquatique Base nautique des Grangettes Les Grangettes Doubs

C’est une journée gratuite qui a pour but de rassembler, sensibiliser les participants autour des sujets écologiques et environnementaux, sur la richesse, les faiblesses des milieux aquatiques du Lac de Saint Point. Cet évènement fédère, implique un grand nombre de structures locales (une dizaine d’associations partenaires) qui défendent des valeurs communes autour du partage et de la sensibilisation.

10h-12h Nettoyage du lac

12h-13h Pique-nique participatif géant

13h00-13h30 Spectacle sur la thématique de le journée

13h30-17h Animations et stands associatifs .

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-07 17:00:00

Base nautique des Grangettes 19 chemin du lac

Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté basenautiquedesgrangettes@gmail.com

