Journée éco aquatique Base nautique des Grangettes 19 chemin du lac Les Grangettes

2022-07-23 13:30:00 – 2022-07-23 22:30:00

Des animations pour les enfants et les adultes avec ateliers de sensibilisation aux problèmes environnementaux, un nettoyage des berges du lac et projection d'un film en plein air en soirée (si la météo le permet). basenautiquedesgrangettes@live.fr +33 3 81 69 62 31 http://www.basenautiquedesgrangettes.fr/

