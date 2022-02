Journée du Zéro Déchet Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Journée du Zéro Déchet Marmande, 19 février 2022, Marmande. Journée du Zéro Déchet Tiers-Lieu Quai 31 35 Rue Charles de Gaulle Marmande

2022-02-19 10:30:00 – 2022-02-19 18:30:00 Tiers-Lieu Quai 31 35 Rue Charles de Gaulle

Marmande Lot-et-Garonne EUR Faire soi même, recycler, réparer, réutiliser…

Des ateliers pour découvrir comment réduire ses déchets au quotidien.

Un événement 100% gratuit.

Pour découvrir le programme complet et vous inscrire, rendez-vous sur : https://www.vg-agglo.com/actualites/journee-zero-dechet-fevrier/

Tiers-Lieu Quai 31 35 Rue Charles de Gaulle Marmande

