Journée du yoga

2023-03-26 10:00:00 – 2023-03-26 18:30:00

Rendez-vous le 18 mars pour la 6ème journée du yoga !

Un collectif d’enseignants locaux pour présenter les différentes facettes du yoga :

L’association Yog’à Brest organise la sixième édition de la journée du yoga aux Ateliers des Capucins. Créé en 2017, cet événement a pour vocation de faire découvrir la pratique du yoga grâce à des professeurs formés et engagés afin d’assurer un enseignement respectueux de chacun et en toute sécurité. Le collectif d’enseignants venus de divers horizons est réuni autour d’un désir commun de faire mieux connaître le yoga et de créer des événements collectifs, comme cette journée, permettant à un maximum de personnes d’avoir accès au yoga.

Une journée entièrement gratuite dédié au yoga :

Le 26 mars prochain de 10h00 à 18h30, le collectif Yog’à Brest invite donc tous les amoureux ou curieux du yoga à venir dérouler leur tapis afin de s’accorder une pause et de vibrer ensemble autour de la pratique du yoga. Au programme, un large panel de styles de yoga (y compris pour les enfants), différentes approches de la méditation, des massages ayurvédiques et de la réflexologie. Sous forme de cours collectifs ou d’ateliers en petits groupes, l’événement est gratuit, sans réservation et accessible à tous, débutants comme confirmés.

Le collectif est soutenu par la ville de Brest et les Ateliers des Capucins. Pour la première fois cette année, une conférence sur le yoga se tiendra en marge de l’évènement le samedi 25 mars à 17h00 dans la librairie Dialogues, partenaire de l’événement.

GRATUIT

Horaires : 10h-18h30

yogabrest@ecomail.bzh +33 2 98 37 36 00 https://www.facebook.com/YogaBrest.collectif

