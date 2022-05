Journée du Vélo Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

2022-05-21 – 2022-05-21

Orléans Loiret À noter dans vos agendas !

En écho à l’événement national “Mai à vélo”, la petite reine trônera sur la Place du Martroi le 21 mai.

De 10h à 18h, mettez-vous en selle pour une belle journée dédiée à la pratique du vélo.

Au programme : des espaces ludiques et de maniabilité (savoir rouler à vélo, espaces trottinettes et BMX), un stand de réparation de vélo, des ateliers, des ventes de vélos d’occasion, un stand TAO, des animations autour de la santé, des balades touristiques, un vélo smoothie, animations de l’Office de Tourisme (présentation des itinéraires à vélo, cadre photo, jeu concours, promotion du cyclotourisme), un pôle sécurité. À noter dans vos agendas !

Orléans

