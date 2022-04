JOURNÉE DU VÉLO Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

JOURNÉE DU VÉLO Cattenom, 8 mai 2022, Cattenom. JOURNÉE DU VÉLO Cattenom

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 15:00:00 15:00:00

Cattenom Moselle Licenciés ou non, les amoureux du vélo sont invités à une journée de vélo pour les championnats de Moselle. Plusieurs courses seront proposées : minimes, cadets, masters et dames sur un parcours sécurisé tout en forêt.

10h – cadets

10h03 – minimes

13h – masters +50 et dames

15h – masters 30-50 ans http://vchettange.com/?fbclid=IwAR1czvA-bLbZQXKroqmi–WBdkDTRHo-qRWKyVUGS14xk3EL_BKpHeDGgD4 Cattenom

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Ville Cattenom lieuville Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

JOURNÉE DU VÉLO Cattenom 2022-05-08 was last modified: by JOURNÉE DU VÉLO Cattenom Cattenom 8 mai 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle