Journée du vélo au Castelet Impasse des Bons Enfants Le Castelet, samedi 13 avril 2024.

Journée du vélo au Castelet Impasse des Bons Enfants Le Castelet Calvados

La commune du Castelet organise une journée du vélo le samedi 13 avril 2024 de 10h30 à 16h à l’école de Garcelles. Un village d’une dizaine d’exposants sera tenu toute la journée pour faire découvrir le vélo sous toutes ses formes avec des animations ludiques pour tous vélo-smoothie, parcours de maniabilité en draisienne, en vélo et en trottinette. Des points d’informations sur les équipements, les réseaux de pistes cyclables ou encore les parcours de vélotourisme seront également proposés. Un atelier de réparation et de marquage bicycode ainsi qu’un stand de vente de vélos de seconde main seront aussi proposés sur le village.Une balade familiale urbaine sur une boucle de 15 km sera réalisée dès 10h45 au départ de l’école de Garcelles (sur inscription).Un départ depuis la Maison du Vélo, Place de la gare à Caen à 10h est prévu par les Dérailleurs du Calvados pour rejoindre la fête du vélo (sans inscription).Un départ est également proposé à 11h30 environ sur la Place de la Mairie de Soliers pour une sortie de 9 km jusqu’à la fête du vélo (sur inscription).

Restauration sur place.

Inscription au 06.07.91.74.58 ou via le QR Code présent sur l’affiche

La commune du Castelet organise une journée du vélo le samedi 13 avril 2024 de 10h30 à 16h à l’école de Garcelles. Un village d’une dizaine d’exposants sera tenu toute la journée pour faire découvrir le vélo sous toutes ses formes avec des animations ludiques pour tous vélo-smoothie, parcours de maniabilité en draisienne, en vélo et en trottinette. Des points d’informations sur les équipements, les réseaux de pistes cyclables ou encore les parcours de vélotourisme seront également proposés. Un atelier de réparation et de marquage bicycode ainsi qu’un stand de vente de vélos de seconde main seront aussi proposés sur le village.Une balade familiale urbaine sur une boucle de 15 km sera réalisée dès 10h45 au départ de l’école de Garcelles (sur inscription).Un départ depuis la Maison du Vélo, Place de la gare à Caen à 10h est prévu par les Dérailleurs du Calvados pour rejoindre la fête du vélo (sans inscription).Un départ est également proposé à 11h30 environ sur la Place de la Mairie de Soliers pour une sortie de 9 km jusqu’à la fête du vélo (sur inscription).

Restauration sur place.

Inscription au 06.07.91.74.58 ou via le QR Code présent sur l’affiche .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

Impasse des Bons Enfants Ecole de Garcelles

Le Castelet 14540 Calvados Normandie mairie@commune-le-castelet.fr

L’événement Journée du vélo au Castelet Le Castelet a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Caen la Mer