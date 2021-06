Portiragnes Portiragnes Hérault, Portiragnes JOURNÉE DU TERROIR À LA MANADE DU GRAND SALAN Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes

JOURNÉE DU TERROIR À LA MANADE DU GRAND SALAN Portiragnes, 20 juin 2021-20 juin 2021, Portiragnes. JOURNÉE DU TERROIR À LA MANADE DU GRAND SALAN 2021-06-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 17:00:00

Portiragnes Hérault Journée du terroir le 20 juin 2021

Avec des stands d’alimentations, d’artisanats

Pêche à la truite géante

Spectacle équestre

Et pleins d’autres surprises !

Nous vous attendons nombreux et nombreuses

Restauration sur place snack / buvette / gardianne de taureau

Réservation obligatoire pour la gardianne avant le 16 juin 10 € par personne au 06.52.81.01.32 Journée du terroir le 20 juin 2021

