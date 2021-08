Béziers Béziers Béziers, Hérault JOURNEE DU SURCYCLAGE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00

Béziers Hérault

Béziers Hérault La Sté des Beaux-Arts de Béziers organise une journée de rencontre entre “surcycleurs” de la Région.

Dans la tendance artistico-écologique du moment, avec la volonté de développer (à terme) à la fois un concept de rassemblement, peut-être de type “festival”, et participer utilement à la reconnaissance de cet art.

