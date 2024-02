Journée du souvenir et des héros de la tragédie du 13 août 1944 de Tourouvre Tourouvre au Perche, mardi 13 août 2024.

Journée du souvenir et des héros de la tragédie du 13 août 1944 de Tourouvre Tourouvre au Perche Orne

Commémoration du massacre du 13 août 1944 à Tourouvre, lequel a fait 18 morts, 9 blessés et 57 maisons incendiées. Cette tragédie méconnue est restée enfouie dans la mémoire collective pendant plusieurs décennies. En toute sobriété, l’objectif est de rendre hommage aux victimes et aux héros de cette journée.

Commémoration du massacre du 13 août 1944 à Tourouvre, lequel a fait 18 morts, 9 blessés et 57 maisons incendiées. Cette tragédie méconnue est restée enfouie dans la mémoire collective pendant plusieurs décennies. En toute sobriété, l’objectif est de rendre hommage aux victimes et aux héros de cette journée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 10:30:00

fin : 2024-08-13 13:00:00

Place Debray

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie tourouvre13081944@gmail.com

L’événement Journée du souvenir et des héros de la tragédie du 13 août 1944 de Tourouvre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-02-02 par Orne Tourisme