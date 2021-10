Journée du Souvenir de la médaille militaire Aumale, 17 octobre 2021, Aumale.

Journée du Souvenir de la médaille militaire 2021-10-17 10:30:00 – 2021-10-17

Aumale Seine-Maritime Aumale

La Médaille Militaire est la plus haute décoration française, strictement militaire.

Elle est la 3ème dans le rang de préséances : la Légion d’Honneur, l’Ordre de la Libération, puis la Médaille Militaire venant

avant l’Ordre National du Mérite.

La Médaille Militaire est devenue rapidement la décoration préférée des grands chefs qui ont porté ostensiblement ce ruban de moire jaune liserée de vert. D’abord accordée pour faits et blessures de guerre ou longs services, aux sous-officiers et soldats des armées de Terre (dont la Gendarmerie), de Mer et de l’Air, elle le fut également aux officiers généraux ayant commandé en chef. C’est ainsi que le Maréchal FOCH ne portait que cette seule décoration.De 1852 à nos jours, 1 500 000 soldats se sont vus conférer cette Médaille et nous faisons partie de cette glorieuse cohorte.

La Nation a reconnu nos mérites : VALEUR & DISCIPLINE. Nous en sommes fiers.

Le 24 avril 1975, l’Association des Médaillés Militaires de la Région d’AUMALE a été constituée. C’est à partir de cette époque que la journée du Souvenir de la Médaille Militaire a été instituée à AUMALE, le 3ème dimanche d’octobre.

L’Association a pour but de :

– de resserrer les liens d’amitié, de solidarité et d’entraide qui doivent unir tous les décorés de la Médaille Militaire,

– de défendre leurs intérêts matériel et moraux,

– d’honorer la mémoire des camarades et de tous ceux qui sont morts pour la France,

– d’accorder en cas de nécessité et suivant l’état de la caisse, des secours aux membres du groupe à jour de leur cotisation et victimes de l’adversité.

Cette année, elle se déroulera le dimanche 17 Octobre selon le programme suivant :

– 10h45 : Rassemblement dans la Cour de l’Hôtel de Ville

– 11h : Célébration de l’Abbé Varin, puis cérémonie au Monument aux morts

12h15 : Vin d’honneur à la Salle des fêtes

13h00 : Banquet

