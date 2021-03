Journée du Sommeil #21 en ligne, 19 mars 2021-19 mars 2021, Bordeaux.

Journée du Sommeil #21

du vendredi 19 mars au samedi 20 mars à en ligne

Selon bon nombre d’études scientifiques nationales et internationales, la crise sanitaire participe à la dégradation de notre sommeil. Ce constat est préoccupant car un bon sommeil, d’une qualité et d’une durée suffisantes, permet précisément de mieux résister aux infections. Par ailleurs, l’influence du sommeil est essentielle dans le maintien de la vigilance et de l’équilibre psychique. Si les habitudes de sommeil et sa qualité sont tributaires des événements sociétaux et de notre environnement, un certain nombre de mesures peuvent être mises en oeuvre pour préserver son sommeil. Mobilisé depuis le début de la crise, l’INSV invite le grand public et les professionnels de la santé à consulter son site internet. Il comporte un grand nombre d’informations et de conseils en résonance avec les questions les plus fréquentes des Français sur leur sommeil.

En temps de crise, adapter son sommeil est déterminant…

en ligne bordeaux Bordeaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T16:00:00 2021-03-19T17:00:00;2021-03-20T16:00:00 2021-03-20T17:00:00