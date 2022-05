Journée du Soleil

Journée du Soleil, 18 juin 2022, . Journée du Soleil

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 19:00:00 Visite guidée de l’observatoire.

Observation du Soleil aux différents instruments de l’observatoire, cadrans solaires, etc.

Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot.

Accès Google Map

https://www.google.fr/maps/place/Observatoire+Astronomique+de+Chinon/@47.1687387,0.2605595,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2aa19d05d8a66723!8m2!3d47.1692911!4d0.2755363 Visite guidée de l’observatoire.

