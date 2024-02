Journée du saxophone Conservatoire Edgar Varèse Mâcon, samedi 13 avril 2024.

Journée du saxophone Conservatoire Edgar Varèse Mâcon Saône-et-Loire

Avec les classes de saxophone de Jacques Baguet et Joseph Lapchin, ainsi que les écoles de musique du territoire.

Sur le thème de la création.

La journée du saxophone sera l’occasion de réunir les élèves du conservatoire Edgar Varèse et des écoles de musiques de Sancé, Charnay les Mâcon et La Chapelle de Guinchay. Cette journée sera sous l’égide de la création d’élèves, mettant en lumière le talent émergeant et la diversité musicale à travers le monde du saxophone. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté conservatoire@mb-agglo.com

L’événement Journée du saxophone Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)