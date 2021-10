Versailles Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Journée du Sax’ Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Journée du Sax’ Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 29 janvier 2022, Versailles. Journée du Sax’

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le samedi 29 janvier 2022 à 10:00

Nouvelle édition de ce rendez-vous incontournable pour les publics amateurs de saxophone. Interprètes de renom et pédagogues spécialisés dans certaines esthétiques sont invités par le Conservatoire pour une journée de rencontres et concerts. Cette année, le saxophone déploie sa palette de timbres au service de musiques classique, contemporaine, jazz ou encore de la musique traditionnelle des Balkans. Coordination : Vincent David et Nicolas Arsenijevic. Master classe d’Arno Bornkamp,10h-13h Master classe Quatuor Habanera, 14h Répétition du Grand ensemble de sax, 15h Répétition et atelier musique des Balkans, 15h30 Scène ouverte, 17h Concert, 19h

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

Nouvelle édition de ce rendez-vous incontournable pour les publics amateurs de saxophone. Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Adresse 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles