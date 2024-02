Journée du réseau « Élus pour Agir » Rouen – Union portuaire rouennaise Rouen, mardi 12 mars 2024.

Journée du réseau « Élus pour Agir » Rouen – Union portuaire rouennaise Rouen Mardi 12 mars, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-12 09:00

Fin : 2024-03-12 17:00

À destination de l’ensemble des élus communaux Normands, la Direction régionale de l’ADEME programme jeudi 12 mars à Rouen, une journée de rencontre et d’échanges. Mardi 12 mars, 09h00 1

Organisé à l’intention des élus volontaires engagés dans le nouveau réseau d’élus communaux référents en matière de transition écologique, les « élus pour agir », cette journée-événement a pour objectif de mobiliser au moins un élu par conseil municipal.

Réservée aux maires, adjoints, conseillers municipaux, ou intercommunaux, la participation (gratuite) à ce réseau va offrir à chacun d’entre eux, un parcours quel que soit leur maîtrise du sujet. L’élu bénéficiera ainsi d’une aide dans le décryptage des enjeux de la transition et dans la connaissance des dispositifs existants pour les actions à mettre en œuvre devant les multiples problématiques auxquelles ils doivent faire face au quotidien : rénovation des bâtiments, coûts énergétiques et développement des énergies renouvelables, aménagement de leur territoire et mobilité, gestion des déchets…

Face à ces enjeux du quotidien, les élus partagent souvent les mêmes préoccupations et se retrouvent parfois démunis devant la mise en place de transformations. En réponse, l’appartenance à ce nouveau réseau doit faciliter, l’échange entre homologues au rythme d’une rencontre chaque année et de webinaires sur des points spécifiques, chaque trimestre.

A l’initiative du Président de l’ADEME, et sur l’ensemble des régions de France, l’ADEME a mobilisé une équipe spécifique accompagnée des meilleurs experts nationaux qui interviendront sous forme de conférences pour animer ce réseau.

Lors du lancement de ce réseau, Jeudi 12 mars à Rouen, les élus normands bénéficieront en ouverture des interventions du Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires puis du Président de l’ADEME, suivies de celle du Directeur régional de l’ADEME. Des retours d’expérience complèteront ces interventions autour des grands enjeux des communes dans la Transition écologique. Le déjeuner précédera ensuite une conférence sur la collecte des biodéchets avant une visite très concrète de sa mise en place sur la commune de Sotteville-lès-Rouen.

La participation en distanciel sera possible pour la matinée.

Pour participer à la journée du 12 mars, les élus doivent s’engager dans le réseau en s’inscrivant sur elu-referent.ademe.fr

Rouen – Union portuaire rouennaise 66, Quai de Boisguilbert 76000 ROUEN Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime