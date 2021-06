Marseille La Canebière Bouches-du-Rhône, Marseille JOURNEE DU RE-EMPLOI ET RECYCLAGE La Canebière Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Canebière, le dimanche 13 juin à 12:00

Cette journée est dédiée à la sensibilisation au respect de l’environnement avec un focus sur la thématique du recyclage et ré-emploi. Elle réunira une vingtaine d’associations œuvrant dans ce champ mais pas que ! La journée débutera par l’interprétation de la Chorale Afrimayé de la chanson créée pour l’occasion «un chant pour la terre», qui sera également reprise par les enfants des écoles du centre ville. Au programme, à partir de 12h : Stands associatifs – Ateliers – Jeux pour adultes et enfants – Intermèdes musicaux, espace conte, déambulation musicale, fanfare, prestidigitateur… – Exposition/vente d’objets recyclés, customisés… – Truck-food/stands pour boissons et petite restauration – Stands de recyclage tous azimuts (expo-vente)

Gratuit

♫♫♫ La Canebière La Canebière 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T12:00:00 2021-06-13T19:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T12:00:00 2021-06-13T19:00:00