Journée du Qi Gong dimanche 22 mai 2022 de 10h à 17h

Le dimanche 22 mai 2022, le Taiji & Qi Gong Grangeois organise la journée gratuite du Qi Gong et du taiji Quan de 10h à 17h au gymnase JF Lamour, près des stades sud de la ville de Guilherand Granges. Des démonstrations et des ateliers vont se succéder afin de faire découvrir le Qi Gong et le Taiji Quan à tous

Entrée libre et gratuite

Démonstrations et ateliers gratuits d’initiation au Qi Gong et au Taiji Quan

espace sportif JF Lamour,stade des combes Guilhertand Granges rue Pierre de Coubertin 07500 Guilherand Granges Guilherand-Granges Ardèche



