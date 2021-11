Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher Journée du « Pull moche de Noël » Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Journée du « Pull moche de Noël » Aubigny-sur-Nère, 23 décembre 2021, Aubigny-sur-Nère. Journée du « Pull moche de Noël » Aubigny-sur-Nère

2021-12-23 12:30:00 – 2021-12-23

Aubigny-sur-Nère Cher Tous les albiniens sont invités à revêtir leur pull de Noël ! Rendez-vous dans la cour du château à 12h30 pour une grande photo ! Equipez vous chez : Créa tricot, Autrement, Sab la fée, So pretty’s, Dany’s style. Animation organisée dans le cadre de la Féérie de Noël. Tous les albiniens sont invités à revêtir leur pull de Noël ! Rendez-vous dans la cour du château à 12h30 pour une grande photo ! Equipez vous chez : Créa tricot, Autrement, Sab la fée, So pretty’s, Dany’s style. pixabay

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère