Journée du Printemps Monflanquin, 20 mars 2022, Monflanquin.

Journée du Printemps Monflanquin

2022-03-20 10:30:00 – 2022-03-20 17:30:00

Monflanquin Lot-et-Garonne

EUR L’association “La Famille Ça Grandit” organise La Journée du Printemps, une journée sous le signe de l’écologie, la nature et la famille.

Tout au long de la journée de nombreuses activités vous seront proposées : conférence, animations familles, ateliers partage de savoirs, forum de discussion sur le jardinage bio et l’écocitoyenneté, petit marché de producteurs, éco garderie animée etc.

L’association “La Famille Ça Grandit” vous convie à la journée du printemps, une journée sous le signe de l’écologie, la nature et la famille.

+33 6 44 39 50 07

sunshine seeds

Monflanquin

