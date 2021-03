Journée du Petit Patrimoine de Pays : Ratte, 27 juin 2021-27 juin 2021, Ratte.

Journée du Petit Patrimoine de Pays : Ratte 2021-06-27 14:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix

Ratte 71500 Ratte

EUR La Bresse est un territoire riche et fier de son patrimoine lié à l’eau : rivières, étangs, mares, prairies humides, lavoirs, puits et moulins ; l’eau est omniprésente.

Pour la Journée du Petit Patrimoine de Pays, octroyez-vous une escapade champêtre au coeur du pays de l’argile et de l’eau en visitant d’anciens moulins hydrauliques de la vallée de la Seille.

Blotti au coeur de la Bresse dans un paysage pittoresque le petit moulin de la Croix à Ratte a fonctionné à la force de sa roue à aubes pendant quatre siècles. Un guide passionné de notre territoire et du patrimoine meulier vous invite à découvrir la machinerie du moulin et l’histoire de la famille Vincent, meuniers-paysans.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

