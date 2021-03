Journée du Petit Patrimoine de Pays : Ménetreuil, 27 juin 2021-27 juin 2021, Ménetreuil.

Journée du Petit Patrimoine de Pays : Ménetreuil 2021-06-27 – 2021-06-27 Moulin de Montjay 25 Route de Montjay

Ménetreuil 71470 Ménetreuil

EUR La Bresse est un territoire riche et fier de son patrimoine lié à l’eau : rivières, étangs, mares, prairies humides, lavoirs, puits et moulins ; l’eau est omniprésente.

Pour la Journée du Petit Patrimoine de Pays, octroyez-vous une escapade champêtre au coeur du pays de l’argile et de l’eau en visitant d’anciens moulins hydrauliques de la vallée de la Seille.

Du haut de ses 3 étages, le moulin de Montjay à Ménetreuil offre une immersion dans l’univers de la meunerie du 20ème siècle. Parcours ludique des céréales, maquette interactive et activités de démonstrations. Une animation autour de la thématique de l’eau sera également proposée aux enfants. En échangeant avec des meuniers passionnés, la transformation des céréales n’aura plus de secrets pour vous. En fin de journée, gourmands et gourmets peuvent déguster des sablés aux gaudes.

