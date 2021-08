Journée du Patrimoine – visites guidées Montrésor, 18 septembre 2021, Montrésor.

Journée du Patrimoine – visites guidées 2021-09-18 – 2021-09-18

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor

Visite du village de Montrésor, classé parmi les plus beaux villages de France, la halle aux cardeux, la collégiale, le logis du chancelier et les ruelles médiévales…

Départ devant l’office de tourisme.

Arrivée sous la halle aux cardeux où se déroule une exposition de tuiles et de briques.

nuitsolaire@wanadoo.fr +33 6 08 05 39 64

