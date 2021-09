Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne, Fère-en-Tardenois Journée du patrimoine, visite libre de l’église Sainte Macre Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois

Journée du patrimoine, visite libre de l’église Sainte Macre Fère-en-Tardenois, 18 septembre 2021, Fère-en-Tardenois. Journée du patrimoine, visite libre de l’église Sainte Macre 2021-09-18 – 2021-09-19

Fère-en-Tardenois Aisne A l’occasion des journées du patrimoine, l’église Sainte Macre vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir librement son architecture intérieure ainsi que les nombreuses oeuvres qui la dotent.

Louise de savoie (1473-1531), mère de François 1er, fit construire cette église. Les verrières du choeur ont été réalisées par l’atelier Simon de Reims en 1959. deux lancettes des vitraux de Maurice Denis ont été remontées sur les piliers du fond de l’église en 2013. A l’occasion des journées du patrimoine, l’église Sainte Macre vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir librement son architecture intérieure ainsi que les nombreuses oeuvres qui la dotent.

