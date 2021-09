Yzeure Yzeure Allier, Yzeure JOURNEE DU PATRIMOINE visite guidée de l’église Saint-Pierre Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

JOURNEE DU PATRIMOINE visite guidée de l’église Saint-Pierre Yzeure, 19 septembre 2021, Yzeure. JOURNEE DU PATRIMOINE visite guidée de l’église Saint-Pierre 2021-09-19 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-19 14:45:00 14:45:00 Place Jules-Ferry Parvis de l’église Saint-Pierre

Yzeure Allier A la découvert de ce joyau architectural remontant à la période médiévale. Parallèlement à la visite, les membres de l’Association pour la restauration de l’église accueilleront les visiteurs entre 14h et 18h. maisondesarts@ville-yzeure.com +33 6 61 94 14 65 http://www.ville-yzeure.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Place Jules-Ferry Parvis de l'église Saint-Pierre Ville Yzeure lieuville 46.56668#3.35457