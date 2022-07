Journée du patrimoine : visite guidée de la Maison Sentex

10 p. maximum sur réservation payée obligatoirement à 11h – 12h – 14h30 – 15h30 – 16h30 +33 5 58 76 34 64 Visites guidées de la Maison Sentex entièrement pavée de mosaïques provenant de la villa gallo-romaine d’Augreilh et de la collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet.

