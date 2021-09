Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice, Maine-et-Loire JOURNEE DU PATRIMOINE – VISITE DU VILLAGE ET DE L’EGLISE A BLAISON-GOHIER Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Blaison-Saint-Sulpice

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire Blaison-Saint-Sulpice Un village millénaire plein de charme ! Découvrez l’histoire de la commune, visitez l’église Saint-Aubin (Eglise Accueillante) et ses 40 stalles inscrite aux Monuments Historiques. Baladez-vous dans les ruelles du bourg pour apprécier les belles demeures (maison cononiale, chapellenie, château…), avec l’association Le Sablier. Venez découvrir le village et l’église de Blaison avec l’Association Le Sablier à Blaison-Gohier ! blaison.culture@orange.fr +33 6 75 53 03 19 Un village millénaire plein de charme ! Découvrez l’histoire de la commune, visitez l’église Saint-Aubin (Eglise Accueillante) et ses 40 stalles inscrite aux Monuments Historiques. Baladez-vous dans les ruelles du bourg pour apprécier les belles demeures (maison cononiale, chapellenie, château…), avec l’association Le Sablier. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

