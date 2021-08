Journée du patrimoine – Visite du manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel, 18 septembre 2021, Milizac-Guipronvel.

Journée du patrimoine – Visite du manoir de Keranflec’h 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-19 18:00:00

Milizac-Guipronvel Finistère Milizac-Guipronvel

A l’occasion des journées du patrimoine, venez visiter le manoir de Keranflec’h à Milizac. Ce manoir est situé au milieu d’un écrin de verdure à 3 kilomètres du centre du bourg. La date de sa construction initiale n’est pas connue, entre 1500 et 1600. Il a été restauré et agrandi entre 1712 et 1723. Vous pourrez découvrir la chapelle, le pigeonnier et quelques belles pièces remarquables du manoir, dont l’escalier en pierre.

La visite gratuite sera guidée et commentée par groupe de 10 personnes maximum.

Aucune visite libre ne sera admise.

La réservation en ligne est grandement conseillée sur https://www.domainedekeranflech.fr

Accès en voiture ou à pied depuis Milizac. Vous pourrez vous garer devant la cour du manoir.

Pass sanitaire et masque obligatoire.

contact@domainedekeranflech.fr https://www.domainedekeranflech.fr/

