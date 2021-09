Journée du patrimoine : Visite du cœur de Saint-Sever Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever.

Journée du patrimoine : Visite du cœur de Saint-Sever 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 16:30:00 Place du Tour du Sol Office de Tourisme

Saint-Sever Landes

Découvrez au gré des rues et venelles le riche passé historique de la cité : l’abbaye bénédictine et son exceptionnelle abbatiale aux 7 absides échelonnées, son cloître et sa salle du Trésor avec entre autres, le fac-similé du manuscrit de Beatus de Saint-Sever. Puis après une courte promenade devant les hôtels particuliers vous pourrez visiter le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne dans le couvent des Jacobins.

Découvrez l’abbaye bénédictine : abbatiale aux 7 absides échelonnées, cloître et salle du Trésor avec le fac-similé du manuscrit de Beatus de Saint-Sever. Puis après une courte promenade devant les hôtels particuliers, visitez le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne aux Jacobins.

+33 5 58 76 34 64

Découvrez au gré des rues et venelles le riche passé historique de la cité : l’abbaye bénédictine et son exceptionnelle abbatiale aux 7 absides échelonnées, son cloître et sa salle du Trésor avec entre autres, le fac-similé du manuscrit de Beatus de Saint-Sever. Puis après une courte promenade devant les hôtels particuliers vous pourrez visiter le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne dans le couvent des Jacobins.

Gilles ARROYO

dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Chalosse Tursan