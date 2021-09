Journée du patrimoine : Visite de la médiathèque Argentan, 18 septembre 2021, Argentan.

Journée du patrimoine : Visite de la médiathèque 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes

Argentan Orne

Visite de la médiathèque

Installée dans l’ancien couvent des rédemptoristes, rénové et agrandi d’une structure moderne, la médiathèque d’Argentan a ouvert ses portes le 15 octobre 1995. Elle abrite, en plus des 100 000 documents empruntables, un fonds de livres anciens et de manuscrits.

Les journées européennes du patrimoine sont une occasion unique de découvrir la médiathèque sous un autre jour.

animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 02 50 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/

