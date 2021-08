Hagetmau Hagetmau Hagetmau, Landes Journée du patrimoine : Visite de la crypte de Saint-Girons Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Landes

Journée du patrimoine : Visite de la crypte de Saint-Girons Hagetmau, 18 septembre 2021, Hagetmau. Journée du patrimoine : Visite de la crypte de Saint-Girons 2021-09-18 – 2021-09-19 La Crypte Avenue Corisande

De l'abbaye du XIe siècle élevée à la gloire de saint Girons, seule la crypte existe encore sur les hauteurs de la ville… Véritable joyau de l'architecture romane, cet espace servait de lieu de méditation aux pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Venez découvrir l'histoire de ce lieu unique et admirer l'incroyable richesse de ses 14 chapiteaux sculptés, classés Monument Historique. Visite libre ou guidée. Gratuit pour les JEP

Détails Catégories d’évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu Hagetmau Adresse La Crypte Avenue Corisande Ville Hagetmau lieuville 43.66023#-0.60166