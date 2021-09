Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon Journée du patrimoine – SAFARI Contes Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Chalencon

Journée du patrimoine – SAFARI Contes Saint-Pal-de-Chalencon, 18 septembre 2021, Saint-Pal-de-Chalencon. Journée du patrimoine – SAFARI Contes 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 Saint Pal de Chalencon Place des cânes

Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Saint-Pal-de-Chalencon Le Collectif Konsldiz et les Amis de St Pal de Chalencon propose un safari conte dans le cadre des JEP. 5 conteurs/ 5 lieus surprises. Public familial. A partir de 4/5 ans bas@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr +33 4 71 66 95 44 dernière mise à jour : 2021-09-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon Autres Lieu Saint-Pal-de-Chalencon Adresse Saint Pal de Chalencon Place des cânes Ville Saint-Pal-de-Chalencon lieuville 45.35711#3.9569