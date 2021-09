JOURNÉE DU PATRIMOINE : PROJECTION-CONFÉRENCE / LA LIGNE MAGINOT AQUATIQUE Sarreguemines, 17 septembre 2021, Sarreguemines.

JOURNÉE DU PATRIMOINE : PROJECTION-CONFÉRENCE / LA LIGNE MAGINOT AQUATIQUE 2021-09-17 20:00:00 – 2021-09-17 22:00:00

Sarreguemines Moselle

Jean-Louis Sonzogni et Philippe Keuer.

Aujourd’hui, les petits étangs autour de Puttelange-aux-Lacs et Sarralbe sont très prisés en tant que lieux de loisirs et de détente. Il s’avère dès lors bien difficile d’imaginer que leur destination première était stratégique et militaire. Pourtant, ces étangs ont une histoire étonnante et méconnue à nous raconter.

Dans le Nord-Est de la France, à la frontière allemande, la Ligne Maginot prend un visage singulier : pas de fortifications bétonnées et lourdement armées, mais un ingénieux système d’inondations défensives. Établir une barrière naturelle à l’avancée des troupes allemandes : c’est ce dispositif ingénieux qu’on baptisera plus tard la « Ligne Maginot Aquatique » et qui montrera toute son efficacité lors de l’offensive allemande du 14 juin 1940.

Idée originale : Isabelle Anuzet Sonzogni.

Écrit par : Isabelle Anuzet Sonzogni, Jean-Louis Sonzogni.

Réalisation : Jean-Louis Sonzogni.

Production : Noliprod, en coproduction avec ViàVosges et Saarländischer Rundfunk (SR).

Avec la participation et le soutien du Centre National du Cinéma, de la Région Grand Est, du Ministère des armées – Secrétariat général pour l’administration – Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, de la Fédération Nationale André Maginot du Département de Moselle.

Sur réservation uniquement.

+33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

Coll FIAT

