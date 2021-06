Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire JOURNEE DU PATRIMOINE « Patrimoine pour Tous-Tous unis » Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Descartes Indre-et-Loire Descartes Samedi 18/09 : 3 ciné-concerts par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique

Samedi 18/09 et Dimanche 19/09 : visite salle de projection du cinéma, Exposition « Antoine de Saint Exupéry » à la Bibliothèque

Eglise Notre Dame de la Haye : Exposition instruments par Kamil Tchalaev

Dimanche 19/09

Musée : « Les Tire-lire » objets de curiosité conçus par l’artiste Rebecca Loulou, concert de harpe

10h00 : intervention du duo « Les P’tits buttés », balade d’un point culturel à un autre Ciné-concerts, visite salle de projection du cinéma, exposition « Antoine de Saint Exupéry », exposition instruments par Kamil Tchalaev, « Les Tire-lire » objets de curiosité conçus par l’artiste Rebecca Loulou, concert de harpe, intervention du duo « Les P’tits buttés » dans tous les lieux culturels. serviceculturel@ville-descartes.fr +33 2 47 91 42 00 http://www.ville-descartes.fr/ Ciné-concerts, visite salle de projection du cinéma, exposition « Antoine de Saint Exupéry », exposition instruments par Kamil Tchalaev, « Les Tire-lire » objets de curiosité conçus par l’artiste Rebecca Loulou, concert de harpe, intervention du duo « Les P’tits buttés » dans tous les lieux culturels. Samedi 18/09 : 3 ciné-concerts par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique

